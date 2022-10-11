Таллин, , 13:04 — REGNUM В третьем квартале 2022 года партия националистов Эстонии «Отечество» (Isamaa) получила в виде пожертвований от частных лиц сумму в размере 172 405 евро. Об этом сообщила пресс-служба партии, входящей в нынешнее правительство.

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Самым крупным спонсором «отечественников» был владелец банка Bigbank Парвел Пруунсилд, который пожертвовал 100 000 евро. Столько же денег он выделял партии и в предыдущие пять кварталов подряд.

Еще одним крупным спонсором Isamaa в третьем квартале стал бизнесмен Урмас Сырумаа, представляющий охранный бизнес, таксоизвоз и продажу недвижимости, который перечислил ей 50 000 евро.

Из государственного бюджета Isamaa поступило пособие на сумму 152 961 евро, членских взносов было уплачено на 8 145 евро, а с учетом пожертвований всего партия получила за квартал доход в размере 333 241 евро. Расходы Isamaa в третьем квартале составили 154 799 евро.

Партии Эстонии обязаны отчитываться о пожертвованиях в начале первого месяца нового квартала.