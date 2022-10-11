Москва, , 13:04 — REGNUM Общие потери от блокировки проекта Сахалин-1 составили не менее 20 млрд рублей, написала в своём телеграм-канале профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Наталья Зубаревич.

Нефть Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Эксперт отметила, что потери бюджета России при этом составляют 4 млрд рублей в месяц, а бюджета Сахалина — 2 млрд рублей.

После того, как компания ExxonMobil, которой принадлежат 30% в проекте, заблокировала работу объёмы добычи нефти сократились с 220 тыс. до 10 тыс. баррелей в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, создание нового российского оператора проекта «Сахалин-1» не оказал влияния на энергетическую безопасность Японии, заявил японский министр экономики Ясутоси Нисимура в ходе пресс-конференции.