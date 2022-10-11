Тбилиси, , 13:04 — REGNUM Грузия должна всячески поддерживать киевский режим. С таким заявлением выступил перед журналистами лидер оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия.

Гига Бокерия Unm.ge

«Пока в это сложное время у нас предательская власть, важно иметь моральную ясность в стране. Нужно публично зафиксировать, кто для нас является врагом, а кто — другом. В такое время для нас важно, чтобы для смены этого режима и выведения страны из болота наши граждане вышли и публично протестовали», — сказал Бокерия.

По его мнению, давление Запада на Россию продолжится. Оппозиционер также выступил за то, чтобы поддержка киевского режима была как можно больше. Политик также заявил, что граждане Грузии должны «инстинктивно» поддерживать сопротивление России.

Напомним, в правительстве Грузии ранее неоднократно обвиняли оппозиции в попытке втянуть страну в войну с Россией. Оппозиционные лидеры в свою очередь обвиняют грузинские власти в пророссийскости. Председатель партии «Единое национальное движение» Ника Мелия в августе пообещал, что из-за протестов осень в Грузии будет «горячей», но пока этого не произошло.

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