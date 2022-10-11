Москва, 11 октября, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Киевский режим прорабатывает возможность нанесения удара по Днепровской ГЭС. Российская сторона принимает необходимые меры безопасности, сообщил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия 24».

Константин Богаевский. Панорама строительства Днепрогэса. 1930-е

Он отметил, что возможность ударов по основным гидроузлам днепровского каскада Киев прорабатывает давно. Подобные атаки грозят масштабной катастрофой.

«Наши специалисты готовы к любому развитию ситуации, конечно, будет очень непросто, но, думаю, выдержим и это», — сказал Карчаа.

Днепровская ГЭС находится в городе Запорожье, который пока контролирует киевский режим. Как сообщало ИА REGNUM, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее заявлял о возможных провокациях Киева в отношении Кременчугской, Среднеднепровской и Днепровской ГЭС.

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