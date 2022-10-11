Москва, 11 октября 2022, 13:02 — REGNUM В октябре 2022 года запланирована серия мероприятий, которая наглядно продемонстрирует уровень развития российских с/х технологий и будет способствовать повышению уровня продовольственной безопасности стран Ближнего Востока и Африки, сделает их более независимыми от сбоев международных поставок, вызванных санкциями.
Как сообщает корресспондент ИА REGNUM, первым из мероприятий станет международная агропромышленная выставка «Saudi Agriculture 2022» 17–20 октября 2022 г. в г. Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Выставка традиционно является одним из крупнейших профильных событий на Ближнем Востоке. Более 50 российских производителей продукции представят свою продукцию и решения для АПК в рамках национальной экспозиции под брендом Made in Russia, организованной при поддержке Министерства сельского хозяйства России, Российского экспортного центра и Федерального центра «Агроэкспорт».
В рамках деловой программы состоится пленарное заседание по перспективам развития взаимной торговли продукцией АПК между Россией и Саудовской Аравией. Кроме того, запланирована серия круглых столов и b2b-переговоров российских предпринимателей с потенциальными иностранными партнерами.
Вторым мероприятием станет международная выставка «AgraME 2022» 25–26 октября 2022 г. во Всемирном торговом центре г. Дубай, ОАЭ.
«AgraME» — самая продолжительная региональная выставка и конференция, ставшая уникальной платформой, объединяющей отрасли сельского хозяйства, аквакультуры и ветеринарии. Из год в год она демонстрирует лучшие технологии и продукты, всемирно известные методы для увеличения внутреннего производства, создавая возможности для развития бизнеса региона, а также обеспечения поддержки инициатив правительств стран.
Это крупнейшее мероприятие, продвигающее устойчивые и инновационные методы ведения сельского хозяйства с целью обеспечения продовольственной безопасности на Ближнем Востоке и в Африке. Сегодня этот регион по-прежнему сталкивается с проблемами снижения зависимости от импорта и выращивания продуктов.
На обоих мероприятиях будут представлены российские решения и разработки. Большое внимание будет уделено технологиям и продуктам тепличной отрасли одного из крупнейших в России производителей конструкций и систем для промышленных тепличных комплексов компании «АГРИСОВГАЗ». С использованием ее конструкций возведено более 30% тепличных комбинатов России. Эксперты компании расскажут о производимой для тепличной отрасли продукции, а также ответят на все интересующие вопросы.