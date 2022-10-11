Москва, 11 октября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. В октябре 2022 года запланирована серия мероприятий, которая наглядно продемонстрирует уровень развития российских с/х технологий и будет способствовать повышению уровня продовольственной безопасности стран Ближнего Востока и Африки, сделает их более независимыми от сбоев международных поставок, вызванных санкциями.

ИА REGNUM Сельское хозяйство

Как сообщает корресспондент ИА REGNUM, первым из мероприятий станет международная агропромышленная выставка Saudi Agriculture 2022 17–20 октября 2022 г. в г. Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Выставка традиционно является одним из крупнейших профильных событий на Ближнем Востоке. Более 50 российских производителей продукции представят свою продукцию и решения для АПК в рамках национальной экспозиции под брендом Made in Russia, организованной при поддержке Министерства сельского хозяйства России, Российского экспортного центра и Федерального центра «Агроэкспорт».

В рамках деловой программы состоится пленарное заседание по перспективам развития взаимной торговли продукцией АПК между Россией и Саудовской Аравией. Кроме того, запланирована серия круглых столов и b2b-переговоров российских предпринимателей с потенциальными иностранными партнерами.

Вторым мероприятием станет международная выставка AgraME 2022 25–26 октября 2022 г. во Всемирном торговом центре г. Дубай, ОАЭ.

«AgraME — самая продолжительная региональная выставка и конференция, ставшая уникальной платформой, объединяющей отрасли сельского хозяйства, аквакультуры и ветеринарии. Из года в год она демонстрирует лучшие технологии и продукты, всемирно известные методы для увеличения внутреннего производства, создавая возможности для развития бизнеса региона, а также обеспечения поддержки инициатив правительств стран.

Это крупнейшее мероприятие, продвигающее устойчивые и инновационные методы ведения сельского хозяйства с целью обеспечения продовольственной безопасности на Ближнем Востоке и в Африке. Сегодня этот регион по-прежнему сталкивается с проблемами снижения зависимости от импорта и выращивания продуктов.

На обоих мероприятиях будут представлены российские решения и разработки. Большое внимание будет уделено технологиям и продуктам тепличной отрасли одного из крупнейших в России производителей конструкций и систем для промышленных тепличных комплексов компании «АГРИСОВГАЗ». С использованием ее конструкций возведено более 30% тепличных комбинатов России. Эксперты компании расскажут о производимой для тепличной отрасли продукции, а также ответят на все интересующие вопросы.