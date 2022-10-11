Новая Каховка, Херсонская область, 11 октября, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В городе Новая Каховка Херсонской области включили сирену воздушной тревоги, сообщили 11 октября в телеграм-канале городской администрации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В администрации рассказали, что в 12:06 в городе звучала сирена воздушной тревоги. Уточняется, что с утра её включили уже третий раз.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ за сутки 52 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики.