Москва, , 13:00 — REGNUM Самым тестируемым на допинг спортсменом с начала 2022 года стала триатлонистка Анна Горева. Об этом 11 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Контроль допинга Flymed.org

Отмечается, что за девять месяцев 2022 года Гореву проверяли на допинг десять раз. Кроме того, по девять раз были проверены триатлонистки Валентина Рясова, Диана Исакова и Юлия Голофеева.

Ранее на Всероссийской Спартакиаде Рясова заняла первое место в личном турнире, Исакова — второе, Голофеева — третье, Горева – четвёртое.

По восемь раз тестирование проходили бронзовый призёр мужского турнира Спартакиады по триатлону Григорий Антипов и многократный чемпион России по лёгкой атлетике бегун Владимир Никитин.

Ранее РУСАДА дисквалифицировало триатлонистов Егора Селиванова и Андрея Алыпова. До этого Международный союз триатлона отстранил Игоря Полянского, Александра Брюханкова и Владимира Турбаевского.

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