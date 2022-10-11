Москва, , 13:00 — REGNUM Законопроект, направленный на развитие российского внутреннего валютного рынка и повышение эффективности механизма осуществления расчетов в национальных валютах, внесли в Госдуму парламентарии во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым (СРЗП), передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Предлагается наделить правительство России полномочием по утверждению перечня юрисдикций, кредитные организации и брокеры из которых могут быть допущены к участию в организованных торгах иностранной валютой.

Также законопроектом предусматривается возможность допуска иностранных кредитных организаций и иностранных брокеров из дружественных стран к участию в торгах производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются валюта и процентные ставки, что позволит участникам торгов хеджировать валютные и процентные риски.

Одновременно устанавливается, что личным актом иностранных финансовых организаций, которые могут быть допущены к организованным торгам, не должен быть предусмотрен запрет на заключение на организованных торгах договоров купли-продажи иностранной валюты и договоров ПФИ, а также то, что сделки на организованных торгах данные организации смогут заключать только с центральным контрагентом.

При этом предлагается наделить ЦБ полномочием по установлению требований к иностранным банкам и иностранным брокерам, при соответствии которым они могут быть допущены к организованным торгам валютой и ПФИ.

Кроме того, для обеспечения устойчивости функционирования финансового рынка ЦБ предлагается предоставить право устанавливать ограничения в отношении сделок, совершаемых иностранными организациями на валютном и срочном рынках.

А что сейчас

Соглашением о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка государств-членов Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС) от 25 января 2006 года и Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года предусмотрена возможность прямого допуска на российский валютный рынок банков-нерезидентов из стран-участников указанных соглашений. На сегодняшний день в торгах на валютном рынке Московской Биржи принимает участие 21 банк из стран-членов ЕАЭС и Таджикистана.

При этом в настоящее время невозможно участие в торгах на валютном рынке некредитных финансовых организаций из перечисленных стран, а также кредитных и иных финансовых организаций из стран, не входящих в ЕАЭС, но зарегистрированных в других странах — внешнеторговых партнерах России (в том числе из иных интеграционных объединений, а также Вьетнама, Турции, ОАЭ и так далее).