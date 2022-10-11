Салехард, , 12:58 — REGNUM В Салехарде родители учащихся во вторую и третью смены младшеклассников просят для безопасности детей запустить школьный автобус. Об этом они написали в группе «Подслушано в Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте».

Салехард Westzap.ru

Речь идёт об учениках школы №6. Из-за ремонта улицы Чкалова детям приходится добираться до учебного учреждения в обход, часть пути пролегает через автомобильную дорогу. Недавно там был совершён наезд на ребёнка днём. А возвращаться со школы младшеклассникам приходится в тёмное вечернее время.

«Сейчас в городе функционирует один автобус по доставке школьников СОШ №6 с районов ТНТ «Север» и «Надежда». К открытию новой школы в микрорайоне «Обдорский» будут приобретены новые автобусы. Уже в ноябре этого года прибудут два автобуса и в следующем году дополнительные автобусы для подвоза школьников в школу», — ответили в горадминистрации Салехарда.

Но родители учащихся всё равно остались недовольны ответом, отмечая, что автобусы нужны уже сейчас. И задаются вопросами: почему дорогу, ведущую к школе, не ремонтировали летом? почему, зная о проблеме, мэрия ранее не купила школьные автобусы?