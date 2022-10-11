Якутск, 11 октября, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Из Якутии призовут защищать Донбасс 3,3 тыс. человек. Об этом заявил в эфире радио Вилюй. fm глава Вилюйского района республики Сергей Винокуров.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

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«Из республики должны быть призваны 3,3 тыс. человек, с нашего Вилюйского района — 112 человек. С Верхневилюйского района будут призваны 100 человек, потому что у них населения гораздо меньше, чем у нас», — отметил руководитель муниципалитета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета «Ведомости» писала, что из Якутии призовут порядка 4,5 тыс. мужчин, и жители республики были возмущены, считая это количество слишком большим.