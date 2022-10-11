Нальчик, 11 октября, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии появился уникальный почтовый ящик. Он установлен на высоте 3847 метров над уровнем моря и является самым высокогорным в России, сообщили в пресс-службе компании АО «Кавказ. РФ».

Александр Погожев ИА REGNUM Канатная дорога на горнолыжном курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии

Открытие почтового ящика было приурочено к Всемирному дню почты, отмечавшемуся 9 октября. Он был установлен на станции канатной дороги «Гарабаши» на горнолыжном курорте «Эльбрус». Дважды в неделю из него будет производиться выемка корреспонденции для отправки адресатам.

«Потрясающими видами, открывающимися со склонов Эльбруса, и впечатлениями от них всегда хочется делиться, поэтому появление почтового ящика, уверен, положит начало новой красивой традиции — подняться выше всех в стране и отправить теплый привет родным из Приэльбрусья», — приводит пресс-служба «Кавказ. РФ» слова заместителя генерального директора Николая Гончарова.

Напомним, на одном из самых популярных всесезонных курортов России — «Эльбрус» — была открыта в 2016 году самая высокогорная зона катания в стране. Её верхняя площадка — «Гарабаши» — занесена в Книгу рекордов России.