Донецк, 11 октября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Московская область выполнила большой объём работ по восстановлению Новоазовского района Донецкой Народной Республики. Об этом 11 октября сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Дарья Драй ИА REGNUM Глава ДНР Денис Пушилин

«Большой объем работ сделан в Новоазовском районе за считанные месяцы. Наша признательность за это Московской области», — сказал Пушилин.

Он также поблагодарил за вклад в командную работу главу Новоазовского района Олега Моргуна.