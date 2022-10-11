Оренбург, , 12:55 — REGNUM В Оренбургской области все муниципальные образования приступили к отопительному сезону, сообщили 11 октября в пресс-службе областного правительства.

Отопительный сезон Admobninsk.ru

«В области высокая степень готовности к зиме, созданы необходимые запасы материальных ресурсов, в том числе резервного топлива. Всё идет в штатном режиме — согласно отраслевым стандартам и в соответствии с погодными условиями», — сказал губернатор Денис Паслер.

На 10 октября степень готовности к зиме объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы региона составила в среднем 99%.

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