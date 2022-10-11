Кострома, 11 октября 2022, 15:56 — REGNUM В Костроме запустили сайт, с помощью которого жители могут следить за вывозом мусора в онлайн-режиме. Об этом сообщает администрация города.
Теперь горожане могут увидеть, где в определенный момент времени находится мусоровоз и отслеживать, когда с конкретной контейнерной площадки вывозили ТБО.
В дальнейшем данные системы будут использовать в качестве доказательной базы для составления административных протоколов и выписывания штрафов. При этом, создание программы было бесплатным для города — за эту работу разработчикам заплатил региональный оператор — компания «Экотехноменжмент».
Справка: всего в Костроме установлено 2100 контейнерных площадок, которые обслуживают 40 мусоровозов.
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