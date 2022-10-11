Кострома, , 15:56 — REGNUM В Костроме запустили сайт, с помощью которого жители могут следить за вывозом мусора в онлайн-режиме. Об этом сообщает администрация города.

Переполненные контейнеры Наталья Диева © ИА REGNUM

Теперь горожане могут увидеть, где в определенный момент времени находится мусоровоз и отслеживать, когда с конкретной контейнерной площадки вывозили ТБО.

«Все машины регионального оператора отслеживаются. Если возникнет хоть малейший сбой в вывозе мусора, любой житель через сервис может обратиться к нему или в Управление ЖКХ. Мы оперативно среагируем», — рассказала первый заместитель начальника управления ЖКХ администрации Костромы Юлия Галанина.

В дальнейшем данные системы будут использовать в качестве доказательной базы для составления административных протоколов и выписывания штрафов. При этом, создание программы было бесплатным для города — за эту работу разработчикам заплатил региональный оператор — компания «Экотехноменжмент».

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