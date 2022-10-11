Вашингтон, , 12:53 — REGNUM Киевский договор по безопасности нужен США, чтобы разобраться с Россией и переключить внимание на Китай. Об этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил в интервью журналу Foreign Policy.

Андерс фог Расмуссен Nato.int

Расмуссен помогает киевскому режиму разработать соглашение по безопасности — документ о международных гарантиях Киеву. Проект документа, как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября опубликовал офис В. Зеленского. В нём не предусматривается ни отказ от вступления в НАТО, ни нейтральный статус для Киева, ни участие России в качестве гаранта безопасности.

По словам экс-генсека НАТО, если всё будет сделано правильно, гарантии безопасности киевскому режиму «могут решить проблему России», так как США заинтересованы в сильном и стабильном партнёре в Восточной Европе — бастионе против «российских атак».

«Если будет стабильность в Европе, США смогут направить больше ресурсов на действительно глобальный вызов в долгосрочной перспективе — Китай», — отметил Расмуссен.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя проект «Киевского соглашения по безопасности», заявил, что лишь руководство в Киеве может дать гарантии безопасности своей стране.

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