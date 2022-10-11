Москва, 11 октября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Ряд спортивных объектов в России необходимо отремонтировать в ближайшие годы, иначе они придут в упадок. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР).

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По его словам, ранее о плохом состоянии объектов заявляли представители спортивных школ и стадионов.

Свищев уверен, что если не начать ремонт сейчас, то потом придется строить новые объекты.

«Капремонт, текущий ремонт, как угодно. Но мы не можем бросить наши спортивные объекты. Иначе они приходят в упадок, они устаревают», — пояснил депутат.