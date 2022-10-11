Санкт-Петербург, , 12:53 — REGNUM Дорожный каток насмерть задавил прораба в ходе дорожных работ в Санкт-Петербурге, сообщили 11 октября в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

Дорожный каток

Несчастный случай произошел 10 октября во время укладки асфальта в Приморском районе Петербурга, Богатырском проспекте. 48-летний водитель дорожного катка сдал задним ходом и наехал на 45-летнего прораба. В результате чего потерпевший скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ). Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавили в ведомстве.