Винница, Украина, 11 октября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В результате ударов по энергетической инфраструктуре частично без света находится Винницкая область. Об этом 11 октября сообщили киевские СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

Они сообщили о новых ударах, которые нанесены по Ладыжинской ТЭС. В результате Винницкая область частично находится без электричества.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября на территории бывш. УССР прогремели новые взрывы. В результате ударов выведены из строя объекты энергетики.