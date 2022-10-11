Ульяновск, 11 октября, 2022, 20:11 — ИА Регнум. На площадке третьего Центра цифрового образования детей «ИТ-куб» в Ульяновской области 6 октября прошёл первый в новом учебном году «Урок цифры». Школьники познакомились с основными этапами создания технологического стартапа на «Уроке цифры» по искусственному интеллекту. Мероприятие проводилось в поддержку нацпроекта «Цифровая экономика».

Урокцифры. рф В калужских школах «Урок цифры» посвятят искусственному интеллекту

Школьники узнали что такое «компьютерное зрение», «обработка естественного языка» и «анализ данных». А также пошагово изучили этапы создания стартапов и определили, почему так важно соблюдать каждый из этих шагов. Всего к уроку подключились более 50 школ со всей области — более 600 учеников получили возможность познакомиться с миром ИТ. Данные навыки помогут им развить креативность, логическое мышление и коммуникативные навыки.

По словам генерального директора Агентства технологического развития Ульяновской областиВадима Павлова, цифровые технологии определяют скорость изменений нашей жизни, расширяют и дополняют возможности.

«Мы поздравляем всех школьников и педагогов с началом нового учебного года! Впереди — новые открытия, знания, новые победы. От всей души желаем ребятам хороших оценок и интересной учебы, а уважаемым педагогам и родителям — побольше энергии и сил, ведь именно от них зависит результат и качество образовательного процесса.

Мы очень надеемся, что наши просветительские инициативы помогут ребятам на уроках и вне школы узнать больше о мире ИТ, о безопасности в интернет-пространстве, ведь с этими знаниями школьникам в дальнейшем будет проще ориентироваться в современном мире. В добрый путь!» — отметила руководитель проекта «Урок цифры», организация «Цифровая экономика» Ольга Франчук.

Напомним, стать «на час» предпринимателем, сделать первые шаги к профессии и узнать, на что способен искусственный интеллект, — всё это дети и подростки делают на специальных «Уроках цифры».

Занятия проходят до 16 октября в школах всей страны при участии благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» и нацпроекта «Цифровая экономика». Проект «Урок цифры» уже охватил 85 регионов России и русскоязычные школы в более чем 100 странах мира.