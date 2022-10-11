Москва, , 12:48 — REGNUM Прецеденты с отказами миллиардеров от гражданства России право уточнить правовой статус собственности в стране, считает глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия»).

Олег Морозов Council.gov.ru

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«Я думаю, что специальная военная операция даёт право уточнить правовой статус их собственности в России. А именно добровольный выход из гражданства должен стать поводом для тотального аудита их имущества и источников его приобретения. В том числе и для выяснения, имел ли место незаконный вывод прибыли за границу. И если да, то имущество арестовывается и обращается в доход государства», — предложил Морозов в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, от гражданства России отказался миллиардер, инвестор и владелец инвестиционного фонда DST Global Юрий Мильнер. Мильнер получил гражданство Израиля в 1999 году и 2014 года вместе с семьёй проживает в американском штате Калифорния.

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