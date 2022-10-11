Кишинёв, 11 октября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Действующая власть Молдавии добилась получения статуса кандидата на вхождение в Евросоюз, но провалила внутреннюю политику. Это заявление 11 октября обнародовал в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бывший премьер-министр Молдавии Влад Филат.

Gov.md Майя Санду

Он прокомментировал принципиальность президента Майи Санду, не захотевшей отказаться от проведения антироссийской политики, ради получения скидки на природный газ, а также другие аспекты управления страной.

«Отношение и непрофессионализм, обрекшие граждан на нищету, через «доминирование» в переговорах с Россией, действия некоторых депутатов в экономической сфере, льготы, предлагаемые Приднестровью, захват некоторых схем, сделали это правительство таким же, как другие», — написал Филат.

Экс-премьер считает, что в правительстве нужно провести замены, а также усилить контроль над чиновниками, состоящими в правящей партии «Действие и солидарность».

Напомним, Филат был премьер-министром Молдавии с 2009 по 2013 год. Он назначил Санду министром просвещения в 2012 году. Филат ушел в отставку после объявления парламентом вотума недоверия, но пытался удержаться во власти. После протестов 2015 и 2016 годов его осудили на девять лет за коррупцию, но в 2019 году досрочно выпустили из тюрьмы.