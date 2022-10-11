Джакарта, , 12:47 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо рассказал причину, по которой он раньше неохотно посещал компанию PT Freeport в Папуа, сообщает Kompas.

Джоко Видодо (сс) Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia

Это связано с тем, что акции PT Freeport в значительной степени контролировались Соединенными Штатами в первые дни президентского срока.

«Я не хотел ехать в PT Freeport, потому что он был не наш. Но теперь я еду, потому что компания, очевидно, наша. Это означает, что PT Freeport принадлежит правительству Индонезии», — заявил Джоко Видодо.

«И что меня радует, так это то, что 40% жителей Папуа работаю там», — добавил президент.

Глава государства сообщил, что ранее Индонезия управляла только 9,3% акций PT Freeport. После очень сложных переговоров целых 51% акций PT Freeport контролируется Индонезией. Сейчас 70% выручки PT Freeport поступает в казну.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия станет председателем Конфедерации журналистов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на период 2022–2024 годов.

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