* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:47 — REGNUM Канадская газета Globe and Mail недавно побеседовала с шестью женщинами, ставшими жертвами сексуального насилия, и двумя местными репортёрами, освещающими женские вопросы. По их мнению, уровень насилие в отношении женщин возрос при власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.

Афганистан (сс) ArmyAmber

В Афганистане показатели насилия в отношении женщин были относительно высокими и при предыдущем правительстве. Но защитники прав женщин говорят, что разрушение механизма защиты женщин в прошлом году привело к тому, что уязвимые женщины лишились поддержки и больше стали страдать от насилия.

В сентябре 2021 года талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) закрыли министерство по делам женщин и создали вместо него министерство по поощрению добродетели и предотвращению порока.

33-летняя журналистка, участница протестов за гендерное равноправие в декабре прошлого года в Кабуле, рассказала Globe and Mail, что трое её подруг по протесту были заключены в тюрьму, подвергнуты пыткам и изнасилованы агентами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Она сообщила, что их отпустили через несколько месяцев после ареста, но предупредили, чтобы они молчали, иначе будут опубликованы видеозаписи их изнасилования.

Международная организация Amnesty International сообщила в одном из своих отчётов, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разграбили и закрыли убежища для женщин. В отчёте говорится, что некоторые из женщин, находившихся в этих убежищах, были вынуждены вернуться в свои семьи, где с ними жестоко обращались.

Одна из женщин, которая беседовала с репортёром Globe and Mail, сказала, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) составили список незамужних девочек, некоторым из которых всего девять лет, и заставляют их отцов выдать их замуж за бойцов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).