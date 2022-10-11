Уфа, 11 октября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Мужчину заподозрили в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней в Уфе. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

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Сообщается, что поздно вечером 5 октября 2022 года стражи порядка получили информацию о совершении преступления против половой неприкосновенности в отношении 15-летней девушки, которая шла домой после дополнительных занятий. Преступление произошло во дворе в районе остановки общественного транспорта «Фирма Мир» г. Уфы.

Помимо этого, злоумышленник похитил телефон у подростка, сообщили в пресс-службе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что вскоре специалисты установили личность подозреваемого. Им оказался 34-летний житель Уфы. Подозреваемого задержали в микрорайоне «Черниковка».

"В ходе допроса, после предъявления собранных доказательств, он сознался в содеянном, пояснив, что в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас решается вопрос об избрании фигуранту уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу.