Ярославль, , 12:48 — REGNUM В Ярославской области вводят дополнительные меры поддержки для семей мобилизованных. Об этом 11 октября сообщил губернатор Михаил Евраев.

Частичная мобилизация Министерство обороны Российской Федерации

«Семьи наших военных в фокусе особого внимания, и без помощи мы их не оставим», — сказал глава региона.

По решению областных властей для семей мобилизованных ярославцев отменяют плату за детские сады и за горячее питание в школах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, мобилизационный план региона выполнен на 98%. Вместе с добровольцами в Ярославской области мобилизованы 3300-3500 человек.

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