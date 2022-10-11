Ярославль, 11 октября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В Ярославской области вводят дополнительные меры поддержки для семей мобилизованных. Об этом 11 октября сообщил губернатор Михаил Евраев.

Министерство обороны Российской Федерации Частичная мобилизация

«Семьи наших военных в фокусе особого внимания, и без помощи мы их не оставим», — сказал глава региона.

По решению областных властей для семей мобилизованных ярославцев отменяют плату за детские сады и за горячее питание в школах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, мобилизационный план региона выполнен на 98%. Вместе с добровольцами в Ярославской области мобилизованы 3300-3500 человек.