В Ярославской области детей мобилизованных будут кормить бесплатно
Ярославль, 11 октября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В Ярославской области вводят дополнительные меры поддержки для семей мобилизованных. Об этом 11 октября сообщил губернатор Михаил Евраев.
Министерство обороны Российской Федерации
Частичная мобилизация
«Семьи наших военных в фокусе особого внимания, и без помощи мы их не оставим», — сказал глава региона.
По решению областных властей для семей мобилизованных ярославцев отменяют плату за детские сады и за горячее питание в школах.
Ранее ИА REGNUM сообщало, мобилизационный план региона выполнен на 98%. Вместе с добровольцами в Ярославской области мобилизованы 3300-3500 человек.