Волгоград, 11 октября 2022, 12:45 — REGNUM Единовременная региональная выплата установлена для каждого мобилизованного жителя Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе администрации региона.
Решение о поддержке военнослужащих озвучено губернатором Андреем Бочаровым в ходе беседы с представителями семей мобилизованных граждан.
Как сообщало ИА REGNUM, волгоградские власти на средства специально созданного фонда закупили и передали бойцам дополнительное обмундирование.