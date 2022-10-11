Минск, 11 октября, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Пограничный наряд Белоруссии пресек попытку польских силовиков вытеснить группу беженцев на территорию республики. Об этом 11 октября сообщили в госпогранкомитете Белоруссии.

Gpk.gov.by Граница Белоруссии и Польши

Отмечается, что инцидент произошел 10 октября в Гродненском районе.

«Польские военнослужащие на грузовом автомобиле доставили беженцев к заграждению, установленному на границе с Беларусью. Затем попытались вытеснить семерых иностранцев на белорусскую территорию через ворота, предназначенные для миграции животных», — сообщили в госпогранкомитете.

На место прибыл белорусский пограничный наряд и пресек попытку нарушения границы, заключили в ведомстве.