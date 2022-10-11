Москва, , 12:45 — REGNUM Проект постановления о проведении амнистии в отношении ряда категорий российских граждан, совершивших преступления в сфере экономики, внесли в Госдуму лидер «Новых людей» Алексей Нечаев и глава думского комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин («Новые люди»), передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Парламентарии предлагают освободить из мест заключения граждан, впервые приговорённых к лишению свободы по нескольким экономическим статьям. В частности, речь идет о статье 159 УК РФ «Мошенничество». Также, согласно тексту документа, амнистии подлежат люди, осуждённые впервые условно по экономическим составам преступлений, либо те, у кого до вступления в силу настоящего постановления неисполненная часть наказания была заменена более мягким его видом. Амнистия должна распространяться и на граждан, отбывание наказания которых было отсрочено либо изначально не связано с лишением свободы.

По словам Дёмина, опорой для долгосрочного развития России в первую очередь должны стать предпринимательские свободы.

«Уверен, что амнистия ряда осуждённых и подозреваемых по экономическим статьям благоприятно повлияет на деловой и инвестиционный климат в стране. В нынешних условиях санкционного давления Запада мы должны облегчить условия ведения бизнеса в России. Кроме того, это поможет минимизировать риски необоснованного уголовного преследования предпринимателей», — сказал депутат, комментируя инициативу.

Дёмин уверен, что амнистия будет еще одним шагом в комплексе системных реформ, которые дадут предпринимателям большую уверенность в завтрашнем дне и помогут созданию делового климата.

Ранее пакет проектов постановлений об амнистии в отношении лиц, совершивших преступления в сфере предпринимательской деятельности, внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким и Ярославом Ниловым.

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