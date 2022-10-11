Владивосток, 11 октября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. В Приморье 10 октября завершён промышленный лов тихоокеанских лососей, сообщает Росрыболовство.

Иван Шилов ИА REGNUM Лосось

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Свежая и качественная кета поступает на рынки и в магазины края.

С 5 июня по 15 сентября рыбацкие предприятия региона вели промысел горбуши и симы, с 15 августа по 10 октября — кеты.

Рыбопромысловыми предприятиями Приморья добыто 711 тонн тихоокеанских лососей, из них 605,6 тонны горбуши, 31,5 тонны симы и 73,6 тонны кеты.

Во Владивостоке на рынке потрошеная кета реализуется по 260 рублей за кг, кета потрошеная без головы — по 280 рублей, кета серебрянка, также потрошеная, — по 290 рублей за кг. Кета с Чукотки, также потрошеная, продаётся по 450 рублей за кг.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке 20 сентября завершилась лососевая путина.