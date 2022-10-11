Москва, 11 октября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Все материальные стимулы и социальные гарантии для российских спортсменов будут сохранены. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября, об этом заявил глава Минспорта РФ Олег Матыцин в ходе заседания комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Duma.gov.ru Олег Матыцин

Министр пояснил, что ведомство максимально открыто ко всем предложениям спортивных федераций.

«Мы фактически сохранили все материальные стимулы и все социальные гарантии для спортсменов», — сказал Матыцин при обсуждении проекта федерального бюджета на 2023−2025 годы.

Министр отметил, что международный учебно-тренировочный и соревновательный календарь претерпел значительный ущерб, но почти все спортсмены обеспечены базами тренировки на территории России. В отдельных случаях используются базы за рубежом в дружественных странах, пояснил он.