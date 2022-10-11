Благовещенск, 11 октября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В Амурской области военнослужащие, мобилизованные для защиты Донбасса, отработали навыки прикрытия военных и гражданских объектов от атак беспилотных летательных аппаратов. На полигоне региона продолжаются тренировки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе Восточного военного округа.

Mil.ru На полигоне

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Военнослужащие устанавливали зенитные ракетные комплексы на неподготовленных позициях и отстреливали летательные аппараты. Всего удалось «сбить» 30 условных беспилотников «противника». В тренировке принимали участие более ста человек.

«После выполнения задач по уничтожению условного противника расчеты комплексов отработали маневр по смене позиционного района в целях выхода из-под возможного ответного удара». Тренировки проводились в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия «противника», — отметили в пресс-службе Восточного военного округа.

Как сообщало ИА REGNUM, на полигонах в Хабаровском крае, Еврейской автономной и Амурской областях идёт огневая подготовка мобилизованных военнослужащих. Стрельбы организованы на полигонах «Екатеринославский», «Белогорьевский» и «Князе-Волконский».