Мелитополь, 11 октября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Видеозапись последствий ударов киевских нацистов по территории Запорожской АЭС опубликовал 11 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Так после ударов боевиков ВСУ выглядит здание управления капитального строительства Запорожской АЭС в Энергодаре. Само здание находится на удалении от энергоблоков АЭС, ближе к Запорожской ТЭС», — написал он в прикреплённом к видео сообщении.

При этом на выложенных в интернет кадрах запечатлено указанное здание, которое наполовину разрушено в результате обстрелов ВСУ и в котором из-за этого выбиты все стёкла, а вокруг него лежат его обломки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что российская спецоперация на территории бывш. УССР может вступить в ключевую фазу.