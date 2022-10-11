* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 11 октября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Томас Николсон, специальный представитель Европейского союза в Афганистане, предупредил о гуманитарном кризисе в Афганистане и приближении зимнего сезона и заявил, что народу Афганистана была оказана необходимая помощь только в размере 45% от требуемой суммы. Текущую экономическую, политическую и социальную ситуацию в стране он описал в своём докладе, сообщает региональный офис информационного агентства «Тасним».

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Николсон также призвал Китай, Россию и Организацию исламского сотрудничества увеличить объём гуманитарной помощи Афганистану.

Заявив, что ситуация с правами человека в Афганистане ухудшается, он призвал правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) решительно отреагировать на рост числа терактов в Афганистане.

Николсон добавил, что действующая власть обязана защищать весь народ страны, привлекать виновных в терактах к ответственности в судебном порядке, а также не допускать использования афганской территории для угроз другим странам.

«Я призываю «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создать процесс, который позволит каждому взрослому афганцу, мужчине и женщине, высказывать своё мнение о политической системе, её лидерах и политике. Образование — это путь к легитимности и созданию стабильного Афганистана, находящегося в мире с самим собой и своими соседями», — сказал специальный представитель ЕС.

Он заявил, что Евросоюз привержен взаимодействию с афганским правящим органом, но на основе непризнания талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и исходя из собственных критериев, и считает взаимодействие лучше разрыва отношений и прекращения диалога.

Заявив, что Европейский союз также привержен сохранению Афганистана в международной повестке дня, Николсон напомнил правительству талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что времени остаётся мало, и оно должно действовать. Он сказал, что приверженность интересам народа Афганистана должна быть общей отправной точкой.