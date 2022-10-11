Красноярск, , 12:35 — REGNUM Выплаты в размере 100 тысяч рублей начали поступать на счета мобилизованных граждан, сообщили ИА REGNUM 11 октября в министерстве социальной политики Красноярского края.

Мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что в регионе внесли изменения в постановление правительства о перечислении единовременной выплаты мобилизованным. Теперь деньги можно перечислять не только на счета мобилизованных, но и на банковские карты иных лиц, указанных ими.

Оператор выплат — краевое министерство социальной политики. Военный комиссариат должен предоставить оператору соответствующие списки не позднее десяти рабочих дней с момента убытия мобилизованных. В течение последующих десяти рабочих дней делаются перечисления на указанные в списках счета.

По словам министра социальной политики края Ирины Пастуховой, в министерство уже переданы первые списки из военного комиссариата. По ним специалисты начали переводить единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей.

«В ближайшие дни деньги поступят на карты всем мобилизованным или их родственникам», — заверила Пастухова.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. В конце сентября в Красноярском крае приняли постановление о единовременной денежной выплате мобилизованным в размере 100 тысяч рублей.

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7 октября власти края отчитались о том, что регион полностью выполнил план по частичной мобилизации.

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