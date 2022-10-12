Наталья Стрельцова, 12 октября 2022, 22:12 — REGNUM В Музее Востока проходит выставка «Республика Адыгея. Дорогами эпох и цивилизаций». На экспозиции представлено более 500 предметов Национального музея Республики Адыгея. В национальное достояние входят продукты творчества местных мастеров, отражающие мировоззренческие представления, эстетику автохтонского населения Северо-Западного Кавказа. Проект посвящен 100-летию государственности Адыгеи.

Выставка «Республика Адыгея. Дорогами эпох и цивилизаций»
Выставка «Республика Адыгея. Дорогами эпох и цивилизаций»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Среди экспонатов есть бесценные артефакты по истории этнографии и археологии регионов и этносов, проживающих на территории — это ювелирные украшения, искусные образцы золотого шитья, одежды, холодного оружия, огнестрельного оружия, конской упряжи, документы и фотоматериалы по истории адыгов.

Выставка «Республика Адыгея. Дорогами эпох и цивилизаций»
Выставка «Республика Адыгея. Дорогами эпох и цивилизаций»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Сосуд. Таучежский р-н, могильник Натухай-8, п.3. III тыс. до н. э. Глина, ручная лепка, обжиг.
Античная карта Черного моря. Фрагмент. Атлас Абрахам Ортелиуса. Антверпен. 1590
Сосуд. Таучежский р-н, могильник Натухай-8, п.3. III тыс. до н. э. Глина, ручная лепка, обжиг.
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Античная карта Черного моря. Фрагмент. Атлас Абрахам Ортелиуса. Антверпен. 1590
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Кувшин, кувшинчик, канфар трехручный, миска, курильница, коринфская лекана. IV в. до н. э.
Кувшин, кувшинчик, канфар трехручный, миска, курильница, коринфская лекана. IV в. до н. э.
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В числе наиболее развитых видов декоративно-прикладного национального искусства адыгов — художественная обработка металла — торевтика. А в ювелирном искусстве высокого мастерства достигли черкесы. Развитию металлообработки в Черкесии способствовало наличие в предгорьях горах Кавказа месторождений железных, медных и свинцово-серебряных руд. Адыги придавали большое значение легкости и изяществу предмета. Они украшали предметы серебром, золотом, но при этом не любили излишеств и носить на себе громоздкое и грубое.

Фигурная пластина, перстень, ожерелье, подвеска. Первая половина IV в. до н. э. Золото, ковка, штамп. ГМВ
Фигурная пластина, перстень, ожерелье, подвеска. Первая половина IV в. до н. э. Золото, ковка, штамп. ГМВ
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дрот (заготовка гривны) V в до н. э. Золото, ковка. НРМА
Браслеты. III–II в. до н. э. Золото, стекло, ковка, пайка, скань, инкрустация, шлифовка. НМРА
Дрот (заготовка гривны) V в до н. э. Золото, ковка. НРМА
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Браслеты. III–II в. до н. э. Золото, стекло, ковка, пайка, скань, инкрустация, шлифовка. НМРА
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Голова оленя (фрагмент навершия) Первая половина IV в. до н. э. Золото, серебро, ковка, литье. ГМВ
Голова оленя (фрагмент навершия) Первая половина IV в. до н. э. Золото, серебро, ковка, литье. ГМВ
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Навершие в виде кабана. Первая половина IV в. до н. э. Серебро, золото, ковка, гравировка, инкрустация. ГМВ
Навершие в виде кабана. Первая половина IV в. до н. э. Серебро, золото, ковка, гравировка, инкрустация. ГМВ
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставочная экспозиция позволяет увидеть специально созданные реконструкции: гостиной (мужской части адыгского дома), адыгской девичьей комнаты, женской части адыгского дома. Также есть раздел, посвященный достижениям и перспективам развития Республики Адыгея. Есть экспонат, документы и материалы, раскрывающие направления современной деятельности Адыгеи.

Женская часть адыгского дома
Женская часть адыгского дома
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Женская часть адыгского дома
Женская часть адыгского дома
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Национальный костюм
Национальный костюм
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Женская часть дома
Женская часть дома
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

С древнейших времен и вплоть до эпохи Средневековья Северо-Западный Кавказ, находившийся на стыке юга Европы, Передней Азии, степных азиатских территорий, являлся местом, где проходили миграционные пути многих народов. Сюда в эпоху энеолита и ранней бронзы переселялись выходцы из Месопотамии, из южнорусских степей проникали племена катакомбной культуры, по черноморскому побережью одна за другой в раннем железном веке шли с востока лавины кочевников — скифов и сарматов, продвигались воинственные народы с европейского севера, а в позднем Средневековье создавали торговые фактории западноевропейские купцы.

А. Ш. Сиатоков. 1912
Султан Забыт Гирей. 1907
А. Ш. Сиатоков. 1912
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Султан Забыт Гирей. 1907
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Начало раннего железного века (IX — первая половина VII вв. до н. э.) представлено промеотскими памятниками, сформировавшимися на основе местных культур бронзового века. На территории современной Адыгеи существовало два локальных варианта промеотских памятников — предгорный (могильники Фарс/Клады, Кочипэ, Ясеновая Поляна) и центральный вариант (могильники Николаевский, Пшиш I, Псекупский и др.)

Сосуд фигурный «Деметра» IV–III вв. до н. э. Глина, ручная работа, штамповка
Сосуд фигурный «Деметра» IV–III вв. до н. э. Глина, ручная работа, штамповка
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Важнейшим, периодом в истории Северо-Западного Кавказа является эпоха палеометалла — энеолит и ранняя бронза (V–IV тыс. до н. э.) В это время здесь существовал целый ряд самобытных археологических культур — энеолитическая типа Мешоко, майкопская и новосвободненская. Ярчайшим феноменом эпохи признана майкопско-новосвободненская культурно-историческая общность, первые классические памятники которой открыты на территории Адыгеи в конце XIX века. В том числе знаменитый курган Ошад, раскопанный в 1897 году в Майкопе и давший наименование археологической культуре в целом.

Циновка. Рогоз. плетение. конец XX в. Адыгея Музыкальный смычковый инструмент. нач XX в. Черкесия. Дерево, конский волос. НМРА
Циновка. Рогоз. плетение. конец XX в. Адыгея
Музыкальный смычковый инструмент. нач XX в. Черкесия. Дерево, конский волос. НМРА
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В эпоху средней бронзы (III тыс. до н. э.) для горной части Адыгеи характерны многократные погребения в дольменах и постдольменные погребальные конструкции, когда из дольменных плит сооружались ящики- рамы. Каждая гробница содержала останки большой патриархальной семьи.

Адыгейский мужской и женский костюмы. XX–XXI вв. НМРА
Адыгейский мужской и женский костюмы. XX–XXI вв. НМРА
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Наплечные украшения
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Нагрудная часть женского национального костюма
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Нагрудная часть женского национального костюма
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка «Республика Адыгея. Дорогами эпох и цивилизаций»
Выставка «Республика Адыгея. Дорогами эпох и цивилизаций»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка «Республика Адыгея. Дорогами эпох и цивилизаций»
Сосуды
Выставка «Республика Адыгея. Дорогами эпох и цивилизаций»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Сосуды
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Недостаточно изучены памятники поздней бронзы (II тыс. до н. э.). В горах в это время продолжаются погребения в дольменах и постдольменных конструкциях. Впервые появляются изделия из оловянистой бронзы и сурьмы, из которых делают исключительно украшения. Орудия труда и оружие продолжают изготавливать из сплавов с применением мышьяка.

Г. Гагарин. Натухаевец из Анады. 1845 г
Аллан Виллиам. Черкесский вождь, седлающий коня. 1843
Г. Гагарин. Натухаевец из Анады. 1845 г
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Аллан Виллиам. Черкесский вождь, седлающий коня. 1843
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Черкес оружием обвешан;

Он им гордится, им утешен:

На нем броня, пищаль, колчан,

Кубанский лук, кинжал, аркан

И шашка, вечная подруга

Его трудов, его досуга.

Ничто его не тяготит,

Ничто не брякнет; пеший, конный

Всё тот же он; всё тот же вид

Непобедимый, непреклонный.

(А. С. Пушкин. Кавказский пленник.)

Доспехи
Доспех. VI–V вв. до н. э. Бронза, ковка НМРА. Акинак. V век до н. э. Железо, ковка. ГМВ
Доспехи
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Доспех. VI–V вв. до н. э. Бронза, ковка НМРА. Акинак. V век до н. э. Железо, ковка. ГМВ
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Черкесы, вынужденные вести борьбу с завоевателями, превыше всего ценили оружие, ставшее частью национального костюма, и не жалели средств на его украшение. Адыгейский воин был вооружен саблей, кинжалом, луком и стрелами с колчаном, копьем.

Кинжалы в ножнах. Черкесия. XIX в. Дерево, сталь, серебро\позолота, ковка, чеканка, гравировка, зернь. НМРА
Кинжалы в ножнах. Черкесия. XIX в. Дерево, сталь, серебро\позолота, ковка, чеканка, гравировка, зернь. НМРА
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Украшения сбруйные с решмами. IX–XI вв. Бронза, позолота, литье, золочение. НМРА
Пороховница. XIX в. Дерево, кость. НМРА
Украшения сбруйные с решмами. IX–XI вв. Бронза, позолота, литье, золочение. НМРА
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Пороховница. XIX в. Дерево, кость. НМРА
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Роль женщины как хранительницы очага ставит ее в центр дома и семьи. Это положение хозяйки отмечалось неоднократно путешественниками прошлого. Хан-Гирей, выдающийся черкесский писатель и этнограф, писал: «Все те, которые судят о домашнем быте черкессов по образу жизни прочих азиатских народов, исповедующих магометанскую веру, о том имеют ложное понятие. Рыцарское честолюбие много прекрасного ввело в их обычаи. К числу прекрасных черт можно отнести и величайшее уважение к женщинам, которого прекрасный, но слабый сей пол достоин вполне». Адыги считают, что престиж мужа во многом зависит от его жены. Поэтому адыги и говорят: «Мужа доблестным делает жена».

Мастер М. А. Гогуноков. Гобелен «Изобилие». Республика Адыгея. XX в. НРМА
Женщина ответственна за поддержание огня в доме
Мастер М. А. Гогуноков. Гобелен «Изобилие». Республика Адыгея. XX в. НРМА
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Женщина ответственна за поддержание огня в доме
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Республика Адыгея. Дорогами эпох и цивилизаций» проходит в Москве в Государственном музее Востока до 30 октября в здании на Никитском бульваре, дом 12. Кураторами выставки являются Нальмес Шовгенова и Владимир Эрлих.