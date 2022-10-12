Наталья Стрельцова, 12 октября 2022, 22:12 — REGNUM В Музее Востока проходит выставка «Республика Адыгея. Дорогами эпох и цивилизаций». На экспозиции представлено более 500 предметов Национального музея Республики Адыгея. В национальное достояние входят продукты творчества местных мастеров, отражающие мировоззренческие представления, эстетику автохтонского населения Северо-Западного Кавказа. Проект посвящен 100-летию государственности Адыгеи.
Среди экспонатов есть бесценные артефакты по истории этнографии и археологии регионов и этносов, проживающих на территории — это ювелирные украшения, искусные образцы золотого шитья, одежды, холодного оружия, огнестрельного оружия, конской упряжи, документы и фотоматериалы по истории адыгов.
В числе наиболее развитых видов декоративно-прикладного национального искусства адыгов — художественная обработка металла — торевтика. А в ювелирном искусстве высокого мастерства достигли черкесы. Развитию металлообработки в Черкесии способствовало наличие в предгорьях горах Кавказа месторождений железных, медных и свинцово-серебряных руд. Адыги придавали большое значение легкости и изяществу предмета. Они украшали предметы серебром, золотом, но при этом не любили излишеств и носить на себе громоздкое и грубое.
Выставочная экспозиция позволяет увидеть специально созданные реконструкции: гостиной (мужской части адыгского дома), адыгской девичьей комнаты, женской части адыгского дома. Также есть раздел, посвященный достижениям и перспективам развития Республики Адыгея. Есть экспонат, документы и материалы, раскрывающие направления современной деятельности Адыгеи.
С древнейших времен и вплоть до эпохи Средневековья Северо-Западный Кавказ, находившийся на стыке юга Европы, Передней Азии, степных азиатских территорий, являлся местом, где проходили миграционные пути многих народов. Сюда в эпоху энеолита и ранней бронзы переселялись выходцы из Месопотамии, из южнорусских степей проникали племена катакомбной культуры, по черноморскому побережью одна за другой в раннем железном веке шли с востока лавины кочевников — скифов и сарматов, продвигались воинственные народы с европейского севера, а в позднем Средневековье создавали торговые фактории западноевропейские купцы.
Начало раннего железного века (IX — первая половина VII вв. до н. э.) представлено промеотскими памятниками, сформировавшимися на основе местных культур бронзового века. На территории современной Адыгеи существовало два локальных варианта промеотских памятников — предгорный (могильники Фарс/Клады, Кочипэ, Ясеновая Поляна) и центральный вариант (могильники Николаевский, Пшиш I, Псекупский и др.)
Важнейшим, периодом в истории Северо-Западного Кавказа является эпоха палеометалла — энеолит и ранняя бронза (V–IV тыс. до н. э.) В это время здесь существовал целый ряд самобытных археологических культур — энеолитическая типа Мешоко, майкопская и новосвободненская. Ярчайшим феноменом эпохи признана майкопско-новосвободненская культурно-историческая общность, первые классические памятники которой открыты на территории Адыгеи в конце XIX века. В том числе знаменитый курган Ошад, раскопанный в 1897 году в Майкопе и давший наименование археологической культуре в целом.
В эпоху средней бронзы (III тыс. до н. э.) для горной части Адыгеи характерны многократные погребения в дольменах и постдольменные погребальные конструкции, когда из дольменных плит сооружались ящики- рамы. Каждая гробница содержала останки большой патриархальной семьи.
Недостаточно изучены памятники поздней бронзы (II тыс. до н. э.). В горах в это время продолжаются погребения в дольменах и постдольменных конструкциях. Впервые появляются изделия из оловянистой бронзы и сурьмы, из которых делают исключительно украшения. Орудия труда и оружие продолжают изготавливать из сплавов с применением мышьяка.
Черкес оружием обвешан;
Он им гордится, им утешен:
На нем броня, пищаль, колчан,
Кубанский лук, кинжал, аркан
И шашка, вечная подруга
Его трудов, его досуга.
Ничто его не тяготит,
Ничто не брякнет; пеший, конный
Всё тот же он; всё тот же вид
Непобедимый, непреклонный.
(А. С. Пушкин. Кавказский пленник.)
Черкесы, вынужденные вести борьбу с завоевателями, превыше всего ценили оружие, ставшее частью национального костюма, и не жалели средств на его украшение. Адыгейский воин был вооружен саблей, кинжалом, луком и стрелами с колчаном, копьем.
Роль женщины как хранительницы очага ставит ее в центр дома и семьи. Это положение хозяйки отмечалось неоднократно путешественниками прошлого. Хан-Гирей, выдающийся черкесский писатель и этнограф, писал: «Все те, которые судят о домашнем быте черкессов по образу жизни прочих азиатских народов, исповедующих магометанскую веру, о том имеют ложное понятие. Рыцарское честолюбие много прекрасного ввело в их обычаи. К числу прекрасных черт можно отнести и величайшее уважение к женщинам, которого прекрасный, но слабый сей пол достоин вполне». Адыги считают, что престиж мужа во многом зависит от его жены. Поэтому адыги и говорят: «Мужа доблестным делает жена».
Выставка «Республика Адыгея. Дорогами эпох и цивилизаций» проходит в Москве в Государственном музее Востока до 30 октября в здании на Никитском бульваре, дом 12. Кураторами выставки являются Нальмес Шовгенова и Владимир Эрлих.