12 октября 2022 | Время чтения 5 мин

Наталья Стрельцова, , 22:12 — REGNUM В Музее Востока проходит выставка «Республика Адыгея. Дорогами эпох и цивилизаций». На экспозиции представлено более 500 предметов Национального музея Республики Адыгея. В национальное достояние входят продукты творчества местных мастеров, отражающие мировоззренческие представления, эстетику автохтонского населения Северо-Западного Кавказа. Проект посвящен 100-летию государственности Адыгеи.

Выставка «Республика Адыгея. Дорогами эпох и цивилизаций» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Среди экспонатов есть бесценные артефакты по истории этнографии и археологии регионов и этносов, проживающих на территории — это ювелирные украшения, искусные образцы золотого шитья, одежды, холодного оружия, огнестрельного оружия, конской упряжи, документы и фотоматериалы по истории адыгов.

Выставка «Республика Адыгея. Дорогами эпох и цивилизаций» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сосуд. Таучежский р-н, могильник Натухай-8, п.3. III тыс. до н. э. Глина, ручная лепка, обжиг. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Античная карта Черного моря. Фрагмент. Атлас Абрахам Ортелиуса. Антверпен. 1590 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Кувшин, кувшинчик, канфар трехручный, миска, курильница, коринфская лекана. IV в. до н. э. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В числе наиболее развитых видов декоративно-прикладного национального искусства адыгов — художественная обработка металла — торевтика. А в ювелирном искусстве высокого мастерства достигли черкесы. Развитию металлообработки в Черкесии способствовало наличие в предгорьях горах Кавказа месторождений железных, медных и свинцово-серебряных руд. Адыги придавали большое значение легкости и изяществу предмета. Они украшали предметы серебром, золотом, но при этом не любили излишеств и носить на себе громоздкое и грубое.

Фигурная пластина, перстень, ожерелье, подвеска. Первая половина IV в. до н. э. Золото, ковка, штамп. ГМВ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Дрот (заготовка гривны) V в до н. э. Золото, ковка. НРМА Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Браслеты. III–II в. до н. э. Золото, стекло, ковка, пайка, скань, инкрустация, шлифовка. НМРА Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Голова оленя (фрагмент навершия) Первая половина IV в. до н. э. Золото, серебро, ковка, литье. ГМВ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Навершие в виде кабана. Первая половина IV в. до н. э. Серебро, золото, ковка, гравировка, инкрустация. ГМВ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставочная экспозиция позволяет увидеть специально созданные реконструкции: гостиной (мужской части адыгского дома), адыгской девичьей комнаты, женской части адыгского дома. Также есть раздел, посвященный достижениям и перспективам развития Республики Адыгея. Есть экспонат, документы и материалы, раскрывающие направления современной деятельности Адыгеи.

Женская часть адыгского дома Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Женская часть адыгского дома Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Национальный костюм Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Женская часть дома Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

С древнейших времен и вплоть до эпохи Средневековья Северо-Западный Кавказ, находившийся на стыке юга Европы, Передней Азии, степных азиатских территорий, являлся местом, где проходили миграционные пути многих народов. Сюда в эпоху энеолита и ранней бронзы переселялись выходцы из Месопотамии, из южнорусских степей проникали племена катакомбной культуры, по черноморскому побережью одна за другой в раннем железном веке шли с востока лавины кочевников — скифов и сарматов, продвигались воинственные народы с европейского севера, а в позднем Средневековье создавали торговые фактории западноевропейские купцы.

А. Ш. Сиатоков. 1912 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Султан Забыт Гирей. 1907 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Начало раннего железного века (IX — первая половина VII вв. до н. э.) представлено промеотскими памятниками, сформировавшимися на основе местных культур бронзового века. На территории современной Адыгеи существовало два локальных варианта промеотских памятников — предгорный (могильники Фарс/Клады, Кочипэ, Ясеновая Поляна) и центральный вариант (могильники Николаевский, Пшиш I, Псекупский и др.)

Сосуд фигурный «Деметра» IV–III вв. до н. э. Глина, ручная работа, штамповка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Важнейшим, периодом в истории Северо-Западного Кавказа является эпоха палеометалла — энеолит и ранняя бронза (V–IV тыс. до н. э.) В это время здесь существовал целый ряд самобытных археологических культур — энеолитическая типа Мешоко, майкопская и новосвободненская. Ярчайшим феноменом эпохи признана майкопско-новосвободненская культурно-историческая общность, первые классические памятники которой открыты на территории Адыгеи в конце XIX века. В том числе знаменитый курган Ошад, раскопанный в 1897 году в Майкопе и давший наименование археологической культуре в целом.

Циновка. Рогоз. плетение. конец XX в. Адыгея

Музыкальный смычковый инструмент. нач XX в. Черкесия. Дерево, конский волос. НМРА Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В эпоху средней бронзы (III тыс. до н. э.) для горной части Адыгеи характерны многократные погребения в дольменах и постдольменные погребальные конструкции, когда из дольменных плит сооружались ящики- рамы. Каждая гробница содержала останки большой патриархальной семьи.

Адыгейский мужской и женский костюмы. XX–XXI вв. НМРА Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Республика Адыгея. Дорогами эпох и цивилизаций» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Республика Адыгея. Дорогами эпох и цивилизаций» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Сосуды Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Недостаточно изучены памятники поздней бронзы (II тыс. до н. э.). В горах в это время продолжаются погребения в дольменах и постдольменных конструкциях. Впервые появляются изделия из оловянистой бронзы и сурьмы, из которых делают исключительно украшения. Орудия труда и оружие продолжают изготавливать из сплавов с применением мышьяка.

Г. Гагарин. Натухаевец из Анады. 1845 г Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Аллан Виллиам. Черкесский вождь, седлающий коня. 1843 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Черкес оружием обвешан;

Он им гордится, им утешен:

На нем броня, пищаль, колчан,

Кубанский лук, кинжал, аркан

И шашка, вечная подруга

Его трудов, его досуга.

Ничто его не тяготит,

Ничто не брякнет; пеший, конный

Всё тот же он; всё тот же вид

Непобедимый, непреклонный.

(А. С. Пушкин. Кавказский пленник.)

Доспехи Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Доспех. VI–V вв. до н. э. Бронза, ковка НМРА. Акинак. V век до н. э. Железо, ковка. ГМВ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Черкесы, вынужденные вести борьбу с завоевателями, превыше всего ценили оружие, ставшее частью национального костюма, и не жалели средств на его украшение. Адыгейский воин был вооружен саблей, кинжалом, луком и стрелами с колчаном, копьем.

Кинжалы в ножнах. Черкесия. XIX в. Дерево, сталь, серебро\позолота, ковка, чеканка, гравировка, зернь. НМРА Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Украшения сбруйные с решмами. IX–XI вв. Бронза, позолота, литье, золочение. НМРА Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Пороховница. XIX в. Дерево, кость. НМРА Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Роль женщины как хранительницы очага ставит ее в центр дома и семьи. Это положение хозяйки отмечалось неоднократно путешественниками прошлого. Хан-Гирей, выдающийся черкесский писатель и этнограф, писал: «Все те, которые судят о домашнем быте черкессов по образу жизни прочих азиатских народов, исповедующих магометанскую веру, о том имеют ложное понятие. Рыцарское честолюбие много прекрасного ввело в их обычаи. К числу прекрасных черт можно отнести и величайшее уважение к женщинам, которого прекрасный, но слабый сей пол достоин вполне». Адыги считают, что престиж мужа во многом зависит от его жены. Поэтому адыги и говорят: «Мужа доблестным делает жена».

Мастер М. А. Гогуноков. Гобелен «Изобилие». Республика Адыгея. XX в. НРМА Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Женщина ответственна за поддержание огня в доме Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Республика Адыгея. Дорогами эпох и цивилизаций» проходит в Москве в Государственном музее Востока до 30 октября в здании на Никитском бульваре, дом 12. Кураторами выставки являются Нальмес Шовгенова и Владимир Эрлих.