Донецк, 11 октября, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Землянки, сообщили 11 октября в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:50 (совпадает с мск) — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский, Куйбышевский р-ны): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 11:57 из Орловки боевики ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 мм. В 12:00 из Орловки по населенному пункту Землянки киевские каратели выпустили два снаряда калибра 155 мм.