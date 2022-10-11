Миасс, Челябинская область, , 12:29 — REGNUM Житель Миасса Челябинской области обманул 14 человек под предлогом оказания гражданам юридической помощи. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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По данным следователей, преступную деятельность 31-летний мужчина вёл с помощью социальной сети. Он предлагал гражданам помощь за денежное вознаграждение, а когда получал от клиентов деньги, то прерывал связь с ними.

Всего от его деятельности пострадали 14 человек, в том числе жители соседних регионов. Полицейские поверяют его на причастность к другим похожим эпизодам.