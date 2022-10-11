Тунис, 11 октября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Специалисты предупредили о том, что запасы топлива в Тунисе могут закончится в ближайшее время. Об этом, как сообщает Shams TV, заявил генеральный секретарь профсоюза нефтяников Сильван Аль-Самири.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По словам Самири, запасов топлива хватит только на одну неделю. При этом Самири отмечает, что разгружающийся в порту Бизерта танкер сможет удовлетворить потребности страны в топливе на 10−14 суток.

В то же время, министр промышленности, энергетики и шахт Туниса Наиля Нуира Эль-Канджи опровергла заявления о том, что запасы топлива в стране иссякнут в течение 15 дней, и подчеркнула, что все, что говорится по этому поводу, неверно.

По словам министра, власти выделяют дополнительные средства на закупку топлива и преодоление энергетического кризиса.