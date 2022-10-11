Бишкек, 11 октября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 11 октября прибыл в Бишкек с официальным визитом, где его встретил президент Киргизии Садыр Жапаров. Об этом сообщает пресс-служба киргизского президента.

president. kg Президенты Азербайджана Ильхам Алиев (слева) и Киргизии Садыр Жапаров

«В рамках государственного визита лидеры Киргизии и Азербайджана проведут двусторонние переговоры, примут участие в первом заседании межгосударственного совета», — говорится в сообщении.

о данным пресс-службы, Алиев также примет участие в церемонии открытия парка «Дружбы Киргизии и Азербайджана» и школ имени Гейдара Алиева и родившегося на территории современного Азербайджана поэта средневекового Востока Низами Ганджеви.