Кострома, 11 октября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В Костромской области для участников специальной военной операции вводится 40% скидка на проезд в пригородном общественном транспорте. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства региона. В том числе льгота распространяется на членов семей военных, погибших в ходе СВО.

Костромской районный суд

Получить скидку военные и их родственники могут, обратившись в один из восьми пунктов по оформлению льготных проездных документов. Их список размещен на сайте профильного департамента.

Ранее костромские власти пообещали семьям мобилизованных с детьми единовременную выплату в размере 30 тысяч рублей. Перечисление средств родным начнётся в ближайшее время.