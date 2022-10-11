Улан-Удэ, 11 октября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В Бурятии судебные приставы временно приостановили 202 исполнительных производства в отношении мобилизованных жителей республики. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления службы судебных приставов.

Пресс-служба УФССП России по Калужской области Судебный пристав

Общая сумма долгов по документам, как отмечается, составляет около 16,5 млн рублей. По словам главного пристава Бурятии Петра Ертанова, сотрудники ведомства приступили к работе в военкоматах сразу после объявления указа о частичной мобилизации.

«Усилена работа Центра информирования граждан. Особо отмечу, что заявление о приостановлении исполнительных производств рассматривается в течение одних суток», — отметил он.

Заявление о приостановлении исполнительного производства за мобилизованных граждан могут подавать их близкие родственники. Им нужно обратиться в районные отделения службы.