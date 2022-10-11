Салехард, 11 октября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Ямальские общественники объявили сбор средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями, проживающих на новых территориях России — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает «Ямал-Медиа».

Дарья Драй ИА REGNUM Стенд «Донбасс»

Оборудование по реабилитации принимают в центре информационной поддержки «Таганай» каждый день с 10:00 до 17:00. Нужны трости, костыли, одноразовые пелёнки, матрасы для лежачих, ходунки, инвалидные коляски. Каждое устройство проверят на исправность и, если необходимо, проводят мелкий ремонт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поблагодарил жительницу ямальского города Лабытнанги Галину Могутову за помощь детям Донбасса. Она направила 177 комплектов школьной формы — 78 сарафанов для девочек и 99 костюмов для мальчиков.