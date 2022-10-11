Нью-Дели, 11 октября 2022, 12:27 — REGNUM Власти Индии намерены добиваться от производителей мобильных телефонов скорейшего выпуска обновлений, благодаря которым устройства смогут поддерживать сети 5G, сообщает Reuters.
Такой шаг делается на фоне опасений, вызванных тем, что новые модели мобильных телефонов могут оказаться неготовыми для работы в новых высокоскоростных сетях.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил 1 октября о запуске в республике услуг связи пятого поколения (5G). На данный момент высокоскоростная сеть работает в нескольких городах, однако власти намерены расширить ее на всю страну.