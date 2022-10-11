Нью-Дели, 11 октября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Власти Индии намерены добиваться от производителей мобильных телефонов скорейшего выпуска обновлений, благодаря которым устройства смогут поддерживать сети 5G, сообщает Reuters.

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Такой шаг делается на фоне опасений, вызванных тем, что новые модели мобильных телефонов могут оказаться неготовыми для работы в новых высокоскоростных сетях.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил 1 октября о запуске в республике услуг связи пятого поколения (5G). На данный момент высокоскоростная сеть работает в нескольких городах, однако власти намерены расширить ее на всю страну.