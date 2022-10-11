Санкт-Петербург, 11 октября, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга из фракции «Справедливая Россия — За правду» в своем обращение к вице-губернатору города Кириллу Полякову предлагают ввести мораторий на расширение зоны платной парковки в центре Санкт-Петербурга до 1 января 2025 года. Они считают, что темпы расширения платной парковочной зоны неоправданно опережают рост доходов населения и темпы развития общественного транспорта.

Иван Шилов ИА REGNUM Платная парковка

Масштабное распространение зоны платной парковки на весь центр Петербурга, по мнению депутатов, станет фактором, дестабилизирующим экономическое благополучие горожан, на фоне и без того выросших расходов на ОСАГО, платы за проезд по ЗСД и самых высоких в РФ ставок транспортного налога. По мнению авторов обращения, расширение зоны платной парковки должно следовать за динамичным развитием метрополитена, а не предшествовать этому процессу, и не должно являться средством пополнения бюджета.

Члены фракции ссылаются на тревогу горожан, которые опасаются, что скоро в городе не останется мест для бесплатной парковки — не только в центре, но и в спальных районах.

«Решение о расширение платных парковок для многих будет означать перемену логистики всего дня, снижение мобильности, ограничение в передвижении. А, самое главное, вопрос пробок останется не решенным, потому что люди просто пересядут на каршеринг, — отмечает глава фракции «Справедливая Россия — За правду», вице-спикер Заксобрания Марина Шишкина. — Считаем, что открытие новых платных парковок нужно отложить до 1 января 2025 года с возможностью продления моратория до момента полной стабилизации экономической ситуации, наведения порядка в вопросе развития института платных парковок и общественного транспорта».

Шишкина напомнила, что в Петербурге уже создан прецедент «замораживания» непродуманных норм: на минувшей неделе принять в первом чтении принят законопроект о приостановке действия ряда положений закона о комплексном развитии территорий (реновации).

Читайте также: Поступления в бюджет Петербурга от платных парковок вырастут на 136%

Напомним, по планам Смольного, с 1 ноября 2022 года платная парковка охватит почти весь Адмиралтейский район, как до этого полностью охватила весь Центральный район. В 2023 году зону платных парковок планируется расширить на Петроградскую сторону и Васильевский остров.

В настоящее время стоимость часа парковки в период с 8:00 до 20:00 для легкового автомобиля составляет 100 руб., абонемент на месяц — порядка 20 тыс. руб.