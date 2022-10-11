Уфа, , 12:28 — REGNUM Более шести тысяч человек остались без электроснабжения в башкирском городе Стерлитамак. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Без света Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сообщается, что в г. Стерлитамак произошло аварийное отключение электроэнергии на линии 6 кВ.

«Без электроснабжения осталось 85 многоквартирных жилых домов (более пяти тысяч человек, из них более двух тысяч детей) и 550 частных домов (1100 человек, из них 355 детей)», — сообщает пресс-служба.

Сейчас специалисты ведут необходимые работы.

«Ориентировочное время завершения аварийно-восстановительных работ сегодня до 18:00 часов», — говорится в сообщении пресс-службы.