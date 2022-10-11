Москва, , 12:31 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу проверил, как на полигонах Западного военного округа проходит подготовка мобилизованных граждан к участию в спецоперации на территории б. УССР. Сообщение об этом опубликовано 11 октября в телеграм-канале Минобороны.

Сергей Шойгу Kremlin.ru

Особое внимание Шойгу уделил вопросам практической подготовки мобилизованных к выполнению задач на освобождённых территориях. Министр также проверил, как идут занятия по тактической и огневой подготовке военнослужащих запаса.

Заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров доложил Шойгу о содержании и особенностях программ боевой подготовки призванных граждан по различным военно-учётным специальностям. Шойгу поручил сосредоточить внимание на качественном проведении занятий под руководством офицеров, которые непосредственно участвовали в спецоперации.

«Также министр обороны РФ поставил задачи интенсифицировать проведение практических занятий с мобилизованными гражданами по всем военно-учетным специальностям в тёмное время суток», — указано в сообщении.

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