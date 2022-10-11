Москва, 11 октября, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В собственность Российской Федерации перейдут все активы японской компании Nissan на территории нашей страны. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба Минпромторга России в своём телеграм-канале.

Nissan

«Исполнительный комитет Nissan одобрил продажу своих российских активов Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что имеются ввиду производственные и научно-исследовательские мощности японской компании на территории Москвы и Санкт-Петербурга, и центре продаж и маркетинга в столице РФ.

При этом уточняется, что в соглашении о продаже предусмотрена опция о возможности выкупа своей доли японской стороной в течение шести лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новейшее оборудование для гидроразрыва пласта при добыче нефти испытывают на заводе «Титан-Баррикады» в Волгограде. Производственные площадки оценил заместитель председателя правительства РФ — министр промышленности и торговли Денис Мантуров.